Torre Annunziata, il PD sullo scioglimento del Comune: «Basta polemiche, servono responsabilità e trasparenza»

Il Partito Democratico richiama alla responsabilità dopo lo scontro tra comitati e sindacati e chiede alla gestione commissariale risultati concreti.

Pubblicità

Il dibattito sullo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata per infiltrazioni della criminalità organizzata continua ad animare il confronto politico e civile in città. Dopo le polemiche tra il comitato civico «Commissari Siamo Noi» e le organizzazioni sindacali, che hanno coinvolto anche i dipendenti comunali, interviene il Circolo cittadino del Partito Democratico, richiamando tutte le parti alla responsabilità e alla necessità di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Per i democratici, lo scioglimento rappresenta una delle pagine più difficili della storia istituzionale di Torre Annunziata e non può essere considerato una semplice parentesi amministrativa. Occorre, invece, affrontare le cause che hanno determinato il provvedimento, accertare le responsabilità e avviare un concreto percorso di risanamento dell'Ente.

Pubblicità

Pubblicità

Lo scontro tra comitati e sindacati: «Non perdere di vista il problema principale»

Nel comunicato, il PD esprime preoccupazione per il clima di contrapposizione che si è creato attorno alla vicenda.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le polemiche tra il comitato civico «Commissari Siamo Noi» e le organizzazioni sindacali, secondo il Circolo, rischiano di distogliere l'attenzione dall'obiettivo prioritario: restituire credibilità alle istituzioni e garantire un'amministrazione trasparente ed efficiente.

«Non possiamo permettere che la città rimanga intrappolata in una contrapposizione tra politica, dipendenti comunali, sindacati e comitati civici», sottolineano i democratici, evidenziando come ulteriori divisioni rischino di compromettere il percorso di ricostruzione della fiducia.

Dipendenti comunali, il PD: «No a processi generalizzati»

Uno dei passaggi centrali del documento riguarda la tutela del personale comunale.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il Partito Democratico riconosce la necessità di affrontare con rigore le criticità emerse nella vicenda dello scioglimento, ma invita a non estendere indistintamente eventuali responsabilità individuali all'intera struttura amministrativa.

«Le responsabilità individuali vanno accertate sulla base di fatti e documenti, senza confondere eventuali condotte personali con l'intera struttura amministrativa», si legge nel comunicato.

Pubblicità

Il Circolo ribadisce, inoltre, che la città ha il diritto di conoscere le cause dello scioglimento, ma anche il dovere di rispettare quanti, tra i dipendenti dell'Ente, continuano a svolgere il proprio lavoro con correttezza e professionalità.

Il diritto dei cittadini a denunciare disservizi e chiedere trasparenza

Accanto alla difesa della dignità dei lavoratori, il PD sottolinea l'importanza del ruolo svolto dai cittadini e dalle associazioni civiche.

Denunciare disservizi, chiedere chiarimenti e sollecitare maggiore trasparenza rappresentano diritti fondamentali della partecipazione democratica.

«Nessuno deve sentirsi autorizzato a mettere a tacere le domande dei cittadini», affermano i democratici.

Allo stesso tempo, il Circolo invita a formulare critiche circostanziate, evitando generalizzazioni e insinuazioni che possano ledere la dignità delle persone.

Gestione commissariale, chiesti interventi concreti e informazioni ai cittadini

Un altro punto del documento riguarda il lavoro della Commissione straordinaria e della struttura amministrativa comunale.

Pubblicità

Secondo il PD, il risanamento dell'Ente non può limitarsi all'individuazione delle criticità del passato, ma deve tradursi in risultati tangibili: riorganizzazione degli uffici, trasparenza delle procedure, verifica delle responsabilità e miglioramento dei servizi pubblici.

Il Circolo chiede inoltre che il percorso di risanamento sia accompagnato da una comunicazione costante alla cittadinanza sugli interventi avviati, sulle difficoltà organizzative riscontrate e sui risultati raggiunti, nel rispetto delle competenze istituzionali e della riservatezza delle persone.

«Sciogliere non basta, bisogna ricostruire la fiducia»

Nella parte conclusiva del documento, il Partito Democratico richiama la necessità di superare le contrapposizioni e di costruire un nuovo rapporto tra amministrazione e comunità.

«La legalità non può essere soltanto un principio da richiamare nei momenti di difficoltà, ma deve diventare un metodo quotidiano di amministrazione», sostiene il Circolo cittadino.

Per i democratici, lo scioglimento del Consiglio comunale può rappresentare soltanto l'inizio di un percorso di risanamento, non il suo punto di arrivo.

La sfida è restituire credibilità alle istituzioni, garantire una gestione della cosa pubblica nell'interesse collettivo e ricostruire quella fiducia tra cittadini e amministrazione che le vicende degli ultimi anni hanno profondamente compromesso.

«È questa la sfida che riguarda l'intera città e dalla quale nessuno può chiamarsi fuori», conclude il Circolo del Partito Democratico di Torre Annunziata.