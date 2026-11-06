Torre Annunziata e Castellammare, appalto rifiuti: l'appello di Sinistra Italiana

Pubblicità

IIl circolo di Sinistra Italiana interviene sul progetto del Cantiere Unico SAD 2, il nuovo appalto per la gestione del servizio di igiene ambientale nei Comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, che prevede un investimento complessivo di circa 131,1 milioni di euro in otto anni, l'impiego di 204 lavoratori e 96 mezzi.

Una procedura di particolare rilevanza economica e sociale, sulla quale il partito chiede garanzie precise, soprattutto per quanto riguarda la tutela occupazionale, la qualità del servizio e la salvaguardia dell'ambiente.

Pubblicità

Pubblicità

Le richieste di Sinistra Italiana: lavoro, sicurezza e raccolta differenziata

«Non ci interessa la polemica, ci interessa il risultato: città pulite, rifiuti riciclati, lavoratori tutelati e un servizio gestito dagli enti locali e controllato dai cittadini», sottolinea il circolo oplontino.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Per Sinistra Italiana, un appalto di queste dimensioni non può essere considerato una semplice procedura tecnica, ma deve prevedere garanzie concrete per tutti i lavoratori attualmente impiegati nel servizio, attraverso il loro completo riassorbimento, senza perdita di diritti, anzianità e retribuzione.

Il partito chiede inoltre l'applicazione del contratto collettivo di riferimento del settore, il contrasto al dumping contrattuale e ai subappalti a cascata, oltre a condizioni di sicurezza sul lavoro che non possano essere sacrificate per ottenere ribassi economici.

Sul fronte ambientale, Sinistra Italiana sollecita obiettivi vincolanti di raccolta differenziata, accompagnati da un sistema di premi e penalità, l'utilizzo di mezzi nuovi e a basse emissioni e la garanzia di un livello uniforme del servizio nelle due città, comprese le periferie.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Particolare attenzione viene riservata anche alla società pubblica Prima Vera, il cui patrimonio di competenze, secondo il circolo, deve essere salvaguardato e valorizzato.

Trasparenza, legalità e richiesta di gestione pubblica

Tra le altre richieste figurano la pubblicazione degli atti di gara, l'istituzione di un tavolo di controllo con la partecipazione di sindacati, cittadini e associazioni e la sottoscrizione di un protocollo di legalità con la Prefettura, per prevenire possibili infiltrazioni criminali.

Pubblicità

Sinistra Italiana rivolge inoltre un appello al presidente della Regione Campania, affinché venga garantita la gestione pubblica del servizio di igiene ambientale.

«Vigileremo perché il risparmio non nasca da salari più bassi e strade più sporche, perché la TARI non aumenti senza un servizio migliore e perché le famiglie sappiano cosa si decide a loro nome», conclude il circolo.

Il messaggio politico è chiaro: il contenimento dei costi non deve tradursi in un peggioramento delle condizioni di lavoro o della qualità dei servizi offerti ai cittadini.