Monica ci scrive disperata e noi raccogliamo il suo appello per trovare una casa a due gatti (fratelli maschio e femmina, entrambi sterlizzati) di 5 anni.

Ma facciamo un passo indietro. I gattini avevano pochi mesi quando furono adottati da una giovane coppia con la promessa che sarebbe stati amati come figli. Un anno dopo la stessa coppia adottò anche un’altra gattina. Passano gli anni, con precisione cinque, e la giovane coppia aspetta un bambino. Dicono che la casa è piccola e vogliono dare via il fratellino e la sorellina, mentre terrebbero la gattina che avevano adottato successivamente.

Monica è disperata: “Aiutatemi vi prego, non so come fare, ho poco tempo per trovare loro una nuova famiglia che sia per sempre. Vorrei che ci fosse un’adozione di coppia, non vorrei separali. Vi prego condividete questo appello e cerchiamo di aiutare questi due fratellini. Non lasciamo che si separino, ne morirebbero”.

Anche noi ci appelliamo al buon cuore dei nostri lettori per cercare di dare una casa a questi due cari pelosetti.

Per informazioni: Monica tel. 329.367.86.69