"Si è persa questa cagnolina nei pressi di Rovigliano a Torre Annunziata. Si chiama Stellina non si trova da oggi pomeriggio. Se l'avvistate in giro è se la trovate vi chiedo gentilmente di contattarmi in privato... Grazie questo è il mio numero 3396529015".

E' questo il messaggio Fabio. Diamogli una mano a trovare la sua cagnolina. Sembra che qualcuno l'abbia avvistata nella vicina Castellammare di Stabia.