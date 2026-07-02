YMA-latte

Maremmana di anni 5, girovaga e in buona salute. Cercasi proprietario

Maremmana di anni 5, girovaga e in buona salute. Cercasi proprietario

In alternativa, si cerca chi può prendersene cura

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Maremmana girovaga, presumibilmente 5 anni ed in buona salute. Se qualcuno l’ha smarrita o, in alternativa, se ne può prendere cura, telefonare a Mario: 366 426 8368.

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