Maremmana girovaga, presumibilmente 5 anni ed in buona salute. Se qualcuno l’ha smarrita o, in alternativa, se ne può prendere cura, telefonare a Mario: 366 426 8368.
Maremmana di anni 5, girovaga e in buona salute. Cercasi proprietario
In alternativa, si cerca chi può prendersene cura
Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp
Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.Apri WhatsApp
Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite
Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.★ Aggiungi TorreSette
Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.
★ Come aggiungere TorreSette
- Premi Aggiungi TorreSette
- Nella schermata Google seleziona TorreSette
- Conferma la selezione