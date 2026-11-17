Un automobilista nota il cane lungo l'autostrada e dà l'allarme. Gli agenti intervengono e scoprono che un anziano lo cerca da ore.

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Una storia di paura, solidarietà e amore per gli animali arriva dall'autostrada A13 Bologna-Padova, dove Artù, uno spinone di grossa taglia, è stato salvato dalla Polizia Stradale dopo essere stato trovato ferito e spaventato lungo la corsia di emergenza.

Il cane si era allontanato dal suo proprietario durante una battuta di caccia, finendo in una situazione estremamente pericolosa. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, che ha notato l'animale e ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine.

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Il salvataggio lungo l'autostrada

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Altedo. Gli agenti hanno rallentato il traffico per evitare incidenti e si sono avvicinati con cautela al cane, riuscendo a tranquillizzarlo e a metterlo in sicurezza.

Durante il recupero, i poliziotti si sono accorti che Artù presentava una grave ferita alla zampa posteriore sinistra.

È stato quindi richiesto l'intervento del servizio di pronto soccorso e recupero degli animali feriti dell'ENPA, che ha provveduto a trasportare lo spinone al Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell'Università di Bologna per ricevere le cure necessarie.

Il proprietario lo cercava da ore

Mentre Artù veniva assistito, sono proseguiti gli accertamenti per risalire al proprietario.

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Nel tardo pomeriggio è arrivata la svolta: il cane apparteneva a un anziano residente nella zona, che lo aveva perso durante una battuta di caccia e lo stava cercando da diverse ore.

Grazie alle verifiche della Polizia, è stato possibile rintracciare l'uomo e ricongiungerlo al suo amico a quattro zampe.

Una vicenda che si è conclusa con il ritrovamento del proprietario e che dimostra quanto una semplice segnalazione possa essere decisiva per salvare la vita di un animale in difficoltà.