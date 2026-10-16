Poggiomarino, salvato dalla strada durante un temporale: Ice cerca una famiglia, appello disperato per l'adozione

A cura della Redazione

Una storia di solidarietà e amore per gli animali arriva da Poggiomarino, dove un giovane cane di nome Ice, un Husky o simil Husky di circa un anno e mezzo, è stato salvato dalla strada durante un violento temporale. Adesso, però, per lui si cerca urgentemente una famiglia: la sistemazione temporanea che lo ospita sarà disponibile soltanto fino al 24 ottobre.

A raccontare la vicenda, attraverso un post su Facebook, è Carmen Bocchetti, animalista da sempre impegnata nella tutela e nel recupero degli animali in difficoltà.

Il salvataggio durante il temporale

Tutto è cominciato sabato scorso, in tarda serata, quando è arrivata la segnalazione di un cane stremato che vagava per strada sotto una pioggia battente. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'animale aveva trovato riparo all'interno del bar di un distributore di carburante, situato in una zona isolata. Il locale, però, stava per chiudere e il cane rischiava di ritrovarsi nuovamente all'aperto, in balia del maltempo.

A intervenire per primo è stato Carmine Marra, che si è recato sul posto per verificare la situazione e cercare di mettere in sicurezza l'animale. Poco dopo è stato raggiunto da Carmen Bocchetti, uscita di casa in tutta fretta, ancora in pigiama e ciabatte.

Grazie al loro intervento, Ice è stato sottratto alla strada e sistemato temporaneamente in un luogo sicuro.

Ice è stato curato, vaccinato e castrato

Dopo il recupero, il giovane Husky è stato accompagnato in una clinica veterinaria, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari necessari.

Ice ha circa un anno e mezzo, è risultato negativo alle malattie mediterranee ed è stato vaccinato, microchippato, sottoposto a trattamento antiparassitario e castrato.

Adesso è pronto per iniziare una nuova vita, ma il tempo a disposizione è poco.

L'appello: «Dal 24 ottobre non sappiamo più dove metterlo»

La situazione è particolarmente delicata perché l'attuale sistemazione sarà disponibile soltanto fino al 24 ottobre. Se entro quella data non verrà trovata una soluzione, Ice rischia di dover tornare in strada.

Per questo Carmen Bocchetti ha lanciato un appello sui social, nella speranza di raggiungere persone realmente interessate a un'adozione responsabile. Si cercano preferibilmente persone che abbiano già esperienza con gli Husky, conoscano le esigenze della razza e possano garantire al cane un ambiente adeguato.

I volontari precisano inoltre che non saranno prese in considerazione sistemazioni in box o esclusivamente in giardino, né contesti con gatti.

Come adottare Ice

Chi desidera offrire una casa a Ice può contattare i volontari tramite WhatsApp, inviando un messaggio con una breve presentazione: Carmen Bocchetti: 338 488 7931; Carmine Marra: 331 963 6678.

Nel suo post, Carmen ha voluto anche ringraziare pubblicamente Carmine Marra per la sensibilità dimostrata: «Grazie a questo ragazzo che non si è voltato dall'altra parte. Per sempre grata».

Una storia che testimonia quanto possa fare la differenza il gesto di chi decide di non ignorare un animale in difficoltà. Ora, per Ice, serve un ultimo passo: trovare una famiglia che lo accolga definitivamente e gli garantisca l'affetto e la sicurezza che merita.

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