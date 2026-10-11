Poggiomarino, la storia di Odessa: abbandonata a sei mesi, cerca una famiglia che la ami

A cura della Redazione

Si chiama Odessa, è una dolcissima setterina di appena sei mesi e ha già conosciuto la crudeltà dell'abbandono. La sua storia arriva da Poggiomarino, dove alcune volontarie l'hanno salvata da una situazione che avrebbe potuto costarle la vita.

La cagnolina era stata lasciata in un terreno isolato, ricoperto da una fitta vegetazione di rovi, dove persino i raggi del sole faticano a raggiungere il suolo. Un luogo particolarmente pericoloso per un cucciolo, perché da anni ospita un branco di cani randagi molto strutturato e compatto.

Se il branco l'avesse incontrata, Odessa avrebbe rischiato di non sopravvivere. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il salvataggio grazie alle volontarie

A salvarla sono state alcune donne che, nonostante le difficoltà, si recano regolarmente in quel terreno per portare acqua e cibo ai cani randagi.

Durante uno di questi interventi hanno trovato Odessa a terra, sola e indifesa, e l'hanno immediatamente portata via, mettendola al sicuro.

Solo successivamente è emerso che la piccola è nata con una malformazione congenita ai gomiti. Dopo tre visite veterinarie, i medici hanno concordato che la sua disabilità ha elevate probabilità di essere irreversibile.

Una disabilità che non le impedisce di vivere felice

Nonostante la malformazione, Odessa è una cagnolina autonoma e piena di vitalità. Corre, sale e scende le scale, entra in automobile e svolge praticamente tutte le attività di un cane senza disabilità.

Ha soltanto bisogno di rispettare i propri tempi e di potersi fermare quando è stanca. Per questo le volontarie cercano una famiglia tranquilla e amorevole, possibilmente con uno spazio esterno dove Odessa possa muoversi liberamente e riposarsi quando ne sente la necessità.

Una precisazione, però, è fondamentale: avere un giardino non significa relegare la cagnolina all'esterno. Odessa deve poter vivere in casa, circondata dall'affetto e dalle attenzioni della famiglia che deciderà di accoglierla.

L'appello: «Regaliamo a Odessa una seconda possibilità»

Dopo l'abbandono e il salvataggio, per questa piccola setterina è arrivato il momento di trovare una casa definitiva. La sua disabilità non le impedisce di giocare, correre e donare affetto. Ha soltanto bisogno di qualcuno che sappia guardare oltre la sua malformazione e offrirle la serenità che merita.

Chi desidera adottare Odessa o ricevere maggiori informazioni può contattare Carmen al numero 338 488 7931. Un piccolo gesto d'amore può cambiare per sempre la vita di questa cucciola.