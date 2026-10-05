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Federica Morello, scena "hot" al GF Vip: la regia cambia inquadratura, ma è troppo tardi

Federica Morello, scena "hot" al GF Vip: la regia cambia inquadratura, ma è troppo tardi

Un gesto di pochi secondi nella Casa diventa virale su X e riaccende il dibattito tra i fan del reality

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Una nuova scena “hot” al Grande Fratello Vip sta attirando l'attenzione degli utenti sui social. Protagonista questa volta è Federica Morello, che durante un momento di confidenza con Megan Ria si lascia andare a un gesto decisamente disinvolto. Tutto accade in pochi secondi, prima che la regia intervenga cambiando inquadratura.

Federica è sdraiata, mentre Megan è in piedi davanti a lei. Nel corso della conversazione, la Morello a un certo punto solleva il top e mostra il seno alla coinquilina. Le telecamere riprendono la scena soltanto per pochi istanti: la regia, infatti, stacca prontamente l'immagine e sposta l'inquadratura altrove. Troppo tardi, però, perché quel breve momento passa davanti agli occhi degli spettatori e il video comincia a circolare su X, richiamando l'attenzione dei fan del reality.

La regia interviene e cambia inquadratura

Non è la prima volta che durante la diretta del Grande Fratello la regia si trova a dover intervenire su immagini particolarmente esplicite. Nel caso di Federica, lo stacco arriva praticamente subito dopo che la concorrente si scopre.

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La scena, del resto, non sembra frutto di un incidente con l'abbigliamento. Federica solleva volontariamente il top per mostrare il seno a Megan, in quello che appare come un momento scherzoso e di complicità tra le due. Nessun imbarazzo particolare da parte della concorrente, che compie il gesto con naturalezza.

Settimane fa la bufera per Piera Meloni

L'episodio riporta alla mente quanto accaduto alcune settimane fa a Piera Meloni, protagonista di una scena che aveva scatenato una vera e propria bufera sui social. La concorrente si era sfilata il costume da sotto la maglia mentre si trovava davanti ad Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi.

Piera era riuscita a non mostrare nulla alle telecamere, ma il suo comportamento aveva ugualmente provocato numerose reazioni. Diversi utenti avevano chiamato in causa soprattutto il rispetto nei confronti del fidanzato Gian Marco Ciaccia, anche alla luce della crescente attrazione tra Piera e Roncaccia. 

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