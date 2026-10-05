Lulù Selassié e Alessandro Roncaccia, il retroscena sul flirt: insieme fino alla vigilia del GF Vip

Un flirt nato lontano dalle telecamere e venuto alla luce dopo l’ingresso di Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip. A confermare che tra il concorrente e Lulù Selassié c’è stato qualcosa di più di una semplice amicizia è stata proprio l’ex gieffina.

Durante una room su X, Lulù ha parlato della loro conoscenza, raccontando di aver trascorso diversi momenti con Alessandro prima dell'inizio della sua avventura televisiva. Tra i particolari emersi ce n'è uno che ha subito attirato l'attenzione dei fan: i due sarebbero stati insieme anche la sera precedente all'ingresso di Roncaccia nella Casa.

Le foto del bacio e la conferma di Lulù

Le voci avevano cominciato a circolare lo scorso 21 settembre, quando l'esperto di gossip Amedeo Venza aveva diffuso alcune immagini che mostravano Lulù e Alessandro insieme a Roma, tra abbracci e un bacio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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A distanza di alcuni giorni è arrivata la conferma della Selassié. L'account X Iperborea ha riassunto quanto raccontato dall'ex gieffina durante la room: «Ha detto di aver avuto un flirt con Roncaccia e sono stati insieme fino alla notte prima che lui entrasse in Casa. Non si considera la fidanzata, ma è comunque un ragazzo che le piaceva, soprattutto fisicamente, e con lei era diverso».

Lulù, dunque, non ha parlato di una relazione ufficiale, ma di una frequentazione. Una precisazione che rende compatibile il suo racconto con quanto dichiarato da Roncaccia, che al GF Vip si è presentato come single.

Alessandro tra Piera Meloni e Federica Morello

All'interno della Casa Alessandro ha mostrato interesse per Piera Meloni, ma Lulù non sembrerebbe particolarmente convinta della sintonia tra i due. Sempre secondo quanto riportato da Iperborea, la Selassié «con Piera lo vede più annoiato e non lo dice perché sia gelosa». Anzi, secondo l'ex gieffina, Roncaccia potrebbe essere maggiormente incuriosito da Federica Morello: «Non ha problemi ad ammettere che secondo lei lui guarda con più interesse Federica». Proprio Federica figura, tra l'altro, tra i concorrenti maggiormente apprezzati da Lulù in questa edizione.

I fan chiedono il ritorno di Lulù al GF Vip

Le rivelazioni hanno inevitabilmente acceso i social e sono numerosi i fan che vorrebbero rivedere Lulù Selassié nella Casa, convinti che il suo ingresso potrebbe creare nuove dinamiche intorno ad Alessandro. E la diretta interessata non sembra contraria: ha messo like a diversi post che auspicano il suo ritorno e durante la room avrebbe manifestato la propria disponibilità. «Sarebbe disposta ad entrare in Casa, ma dovremmo far capire al GF che c'è una forte richiesta», è quanto riferito dall'account che ha seguito la conversazione.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme su un ritorno di Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. Anche qualora gli autori decidessero di ampliare il cast, non è detto che l'ex gieffina sia tra i nomi prescelti. Resta però un'altra possibilità: un ingresso temporaneo come ospite per un confronto con Alessandro Roncaccia. Sarebbe l'occasione per chiarire davanti alle telecamere cosa sia realmente accaduto tra loro prima dell'inizio del reality e, soprattutto, per capire quale sarebbe la reazione del concorrente nel ritrovarsi davanti Lulù.