Grande Fratello Vip, stasera il verdetto del televoto: cosa dicono i sondaggi

Questa sera, lunedì 5 ottobre, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

Sarà una puntata particolarmente importante per i quattro concorrenti finiti al televoto: Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Moreno Morello.

Il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda «Chi vuoi salvare?». Quello di questa sera non è un televoto eliminatorio: il concorrente che raccoglierà meno preferenze diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione, affiancando Giancarlo Danto, già a rischio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Cosa è successo nella scorsa puntata

Nella diretta di venerdì 2 ottobre si è innanzitutto chiuso il precedente televoto, che vedeva coinvolti Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Marina e Alex sono stati i primi a salvarsi; successivamente è arrivata la salvezza di Varsi. Danto è risultato il meno votato ed è così diventato il primo candidato alla prossima eliminazione.

La Casa ha poi indicato come preferiti Giulia Provvedi, Megan Ria e Jonathan Kashanian, garantendo loro l'immunità.

Nomination infuocate: Federica nel mirino

Le nomination hanno confermato alcune delle tensioni che stanno caratterizzando questa edizione. Federica Morello ha nominato Guendalina Tavassi, criticandone i modi troppo duri nell'esporre le proprie opinioni. Guendalina ha ricambiato il voto, sostenendo di non avere nulla da spartire con lei.

Federica è stata nominata anche da Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani e Piera Meloni, diventando una delle protagoniste delle nomination.

Continua anche lo scontro tra Alex Belli e Marina La Rosa: Alex ha nominato Marina e quest'ultima ha immediatamente restituito il voto. Marina è stata scelta anche da Carmen Di Pietro e, tra gli immuni, da Megan Ria.

Moreno Morello, invece, ha ricevuto le nomination di Alessandro Varsi e Andreas Müller e, successivamente, quella strategica di Giulia Provvedi. Jonathan Kashanian ha scelto Guendalina.

Al termine delle votazioni, i quattro più nominati sono risultati quindi Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello.

Il sondaggio ForumFree: Federica davanti a tutti

In attesa del verdetto ufficiale, arrivano indicazioni interessanti dai sondaggi online, che naturalmente non hanno alcun valore ufficiale.

Nel sondaggio di ForumFree, alla domanda «Federica, Guendalina, Marina o Moreno: chi vuoi salvare?», la situazione è questa:

Federica Morello: 30,58%

Marina La Rosa: 28,06%

Guendalina Tavassi: 26,44%

Moreno Morello: 14,92%

La situazione appare dunque piuttosto equilibrata nelle prime tre posizioni. Federica guida il sondaggio, ma Marina è distante appena 2,52 punti percentuali e Guendalina rimane pienamente in corsa. Ben diversa, almeno per il momento, la situazione di Moreno Morello, fermo al 14,92% e staccato di oltre undici punti anche dalla terza classificata.

Moreno Morello è il più a rischio

Se il risultato del sondaggio ForumFree dovesse trovare conferma nel televoto ufficiale, sarebbe quindi Moreno Morello a diventare il secondo candidato all'eliminazione insieme a Giancarlo Danto.

Il verdetto arriverà questa sera in diretta su Canale 5, quando verrà chiuso ufficialmente il televoto e si scoprirà chi, tra Federica, Marina, Guendalina e Moreno, finirà a rischio eliminazione.