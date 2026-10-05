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Grande Fratello Vip, stasera il verdetto del televoto: cosa dicono i sondaggi

Grande Fratello Vip, stasera il verdetto del televoto: cosa dicono i sondaggi

A poche ore dalla diretta, quattro concorrenti attendono il responso del pubblico. Le preferenze online delineano una sfida serrata, ma uno di loro appare nettamente più in difficoltà

(3 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Questa sera, lunedì 5 ottobre, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste.

Sarà una puntata particolarmente importante per i quattro concorrenti finiti al televoto: Federica Morello, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Moreno Morello.

Il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda «Chi vuoi salvare?». Quello di questa sera non è un televoto eliminatorio: il concorrente che raccoglierà meno preferenze diventerà il secondo candidato alla prossima eliminazione, affiancando Giancarlo Danto, già a rischio.

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Cosa è successo nella scorsa puntata

Nella diretta di venerdì 2 ottobre si è innanzitutto chiuso il precedente televoto, che vedeva coinvolti Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. Marina e Alex sono stati i primi a salvarsi; successivamente è arrivata la salvezza di Varsi. Danto è risultato il meno votato ed è così diventato il primo candidato alla prossima eliminazione.

La Casa ha poi indicato come preferiti Giulia Provvedi, Megan Ria e Jonathan Kashanian, garantendo loro l'immunità.

Nomination infuocate: Federica nel mirino

Le nomination hanno confermato alcune delle tensioni che stanno caratterizzando questa edizione. Federica Morello ha nominato Guendalina Tavassi, criticandone i modi troppo duri nell'esporre le proprie opinioni. Guendalina ha ricambiato il voto, sostenendo di non avere nulla da spartire con lei.

Federica è stata nominata anche da Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani e Piera Meloni, diventando una delle protagoniste delle nomination.

Continua anche lo scontro tra Alex Belli e Marina La Rosa: Alex ha nominato Marina e quest'ultima ha immediatamente restituito il voto. Marina è stata scelta anche da Carmen Di Pietro e, tra gli immuni, da Megan Ria.

Moreno Morello, invece, ha ricevuto le nomination di Alessandro Varsi e Andreas Müller e, successivamente, quella strategica di Giulia Provvedi. Jonathan Kashanian ha scelto Guendalina.

Al termine delle votazioni, i quattro più nominati sono risultati quindi Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello.

Il sondaggio ForumFree: Federica davanti a tutti

In attesa del verdetto ufficiale, arrivano indicazioni interessanti dai sondaggi online, che naturalmente non hanno alcun valore ufficiale.

Nel sondaggio di ForumFree, alla domanda «Federica, Guendalina, Marina o Moreno: chi vuoi salvare?», la situazione è questa:

  • Federica Morello: 30,58%
  • Marina La Rosa: 28,06%
  • Guendalina Tavassi: 26,44%
  • Moreno Morello: 14,92%

La situazione appare dunque piuttosto equilibrata nelle prime tre posizioni. Federica guida il sondaggio, ma Marina è distante appena 2,52 punti percentuali e Guendalina rimane pienamente in corsa. Ben diversa, almeno per il momento, la situazione di Moreno Morello, fermo al 14,92% e staccato di oltre undici punti anche dalla terza classificata.

Moreno Morello è il più a rischio

Se il risultato del sondaggio ForumFree dovesse trovare conferma nel televoto ufficiale, sarebbe quindi Moreno Morello a diventare il secondo candidato all'eliminazione insieme a Giancarlo Danto.

Il verdetto arriverà questa sera in diretta su Canale 5, quando verrà chiuso ufficialmente il televoto e si scoprirà chi, tra Federica, Marina, Guendalina e Moreno, finirà a rischio eliminazione.

 

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