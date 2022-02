A cura della Redazione

Il colesterolo ‘cattivo’ (Ldl) è il principale fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Ma sono ancora in molti a sottovalutarlo. In generale, è raccomandabile fare un primo screening negli uomini intorno ai 40 anni e nelle donne intorno ai 50 o in post-menopausa. Il primo consiglio resta quello di rivolgersi al proprio medico per avere un parere autorevole sulle azioni necessarie da svolgere a fini preventivi e di cura. Per contrastare il colesterolo alto è necessario mantenere un’alimentazione sana, controllando il peso corporeo, facendo attività fisica ed evitando il fumo.

Il sito Times of India elenca una serie di consigli relativi alla dieta per tenere a bada i livelli di colesterolo. Uno di questi è quello di ridurre gli zuccheri aggiunti. Uno studio ha scoperto che gli adulti che hanno consumato il 25% di calorie da bevande con sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio hanno avuto un picco del 17% nel colesterolo LDL in soli quattordici giorni. Gli alimenti con zuccheri artificiali come bibite, bevande energetiche o torte devono essere ridotti per evitare complicazioni.