A cura della Redazione

I capelli sono un’arma di seduzione, una corona per il viso, un mezzo per provare le più belle acconciature.

L’ingrediente chiave è la Banana ideale per i capelli rovinati. La maschera a base di banana è un vero toccasana soprattutto grazie all’azione combinata del frutto, e di altri due ingredienti, birra e miele. Quest’ultimo è un ottimo idratante naturale e aiuta a donare luminosità alle chiome spente.

Per preparare la maschera è necessario procurarsi una banana, 100 ml di birra, 50 gr di miele, un albume d’uovo. Miscelate il tutto e applicate il composto sui capelli per 30 minuti. Al termine risciacquare e fare lo shampoo abituale, come sempre provare per credere!