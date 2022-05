A cura della Redazione

Con l'innalzamento delle temperature, si inzia a soffrire di caldo.

Ecco alcuni consigli utili e pratici per affrontare al meglio la stagione estiva.

1- Cibi

Pasti piccoli, freschi e leggeri con molta verdura e frutta. Privilegiare i primi piatti leggeri di pasta o riso e di secondo, pesci, carni bianche e formaggi freschi. Evitate carni rosse, salumi, formaggi grassi. D’estate una buona porzione di gelato è un ottimo sostituto di un pasto!

2- Condimenti

Evitate burro, lardo, margarina. Preferite olio di oliva o di semi in moderata quantità.

3- Bevande

La disidratazione è un grave rischio.

Bevete molto durante la giornata: almeno 1 litro e mezzo, 2 litri tra acqua, tè, tisane e bevande idratanti.

Un suggerimento per una bevanda gradevole, semplice da preparare ed economica! Spremete due pompelmi ed un limone, diluite il succo in un litro di acqua minerale, aggiungete un “pizzico” di sale da cucina e un cucchiaino di bicarbonato di sodio, zucchero a piacere. Agitate il tutto e conservate in luogo fresco, ma non in frigo. Sorseggiatelo durante la giornata.

Non bevete vino, birra, superalcolici, caffè e bibite ghiacciate.

4- In casa

Nelle ore calde, da mezzogiorno alle 17.00 chiudete persiane e tapparelle, ma lasciate circolare liberamente l’aria in casa, tenendo le finestre aperte, se non disponete di un condizionatore o di un ventilatore. Di notte rinfrescate il più possibile gli ambienti.

5- All’Aperto

Quando uscite, evitate le ore più calde e riparate sempre il capo dal sole con un cappellino leggero e gli occhi con occhiali scuri. Nei giorni molto caldi e umidi, sostate il più possibile in zone ombrose e ventilate, perché la pelle possa traspirare.

6- Abbigliamento

Vestiti comodi, leggeri e chiari. Evitate magliette di lana sulla pelle.

7- Attività fisica

Se siete abituati a praticare attività fisica all’aperto, preferite le prime ore del mattino e la sera dopo le 19.00.