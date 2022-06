per togliere gli aloni e l’odore di sudore dalle giacche basterà utilizzare un po’ di comunissimo bicarbonato. Appena rientrate a casa, non riponiamo subito la giacca nell’armadio ma stendiamola all’aria aperta così che si asciughi perfettamente. In questo modo la giacca perderà anche l’eventuale odore di sudore. Successivamente tamponiamo la macchia rimasta con un panno bianco e pulito imbevuto di acqua e bicarbonato. Dopo avere tamponato per bene e più volte, risciacquiamo con la sola acqua.