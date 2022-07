A cura della Redazione

Se il vostro mascara preferito si è quasi seccato, aggiungete una goccia di olio di ricino o di mandorle nello stick, chiudetelo e agitate per qualche istante. Vedrete che il vostro mascara sarà come nuovo.

Quando i flaconi di smalto per unghie sono quasi vuoti e il poco che è rimasto non è più molto fluido, riunite gli avanzi e aggiungete alcune gocce di solvente per unghie. Agitate bene ed avrete uno smalto nuovo, dal colore insolito ed originale.

Se il rossetto è arrivato alla fine, prelevatelo dallo stick con un pennellino e vedrete quante volte riuscirete ancora a stenderlo sulle labbra.

E’ più facile sbiucciare la zucca dopo la cottura. Tagliatela a grossi dadi e fatela cuocere al vapore in pentola coperta per almeno 7 minuti: la buccia verrà via subito.

I semi di melone, zucca, cetriolo sono ottimi per ridare tono e vitalità a un collo un po’ segnato. Tritateli e pestateli con un cucchiaino di olio di mandole e poi massaggiate.