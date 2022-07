A cura della Redazione

Per mantenere pulita la nostra casa non basta pulire tutte le superfici da sporco e polvere. In una casa spesso si sentono cattivi odori provenienti da alcuni elettrodomestici, come la lavatrice.

Ecco delle soluzione per eliminare i cattivi odori dalla lavatrice.

Fare un lavaggio breve con aceto

Se la lavatrice emana cattivi odori da poco tempo possiamo limitarci ad avviare un lavaggio breve. Prima di premere il tasto "avvio", versiamo un po' di aceto direttamente nel cestello della lavatrice oppure nel dispenser dei detersivi. Si tratta di una pulizia della lavatrice rapida, in assenza di muffa ed incrostazioni.

Pulire i componenti della lavatrice con il bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio, abbinato al potere dell'aceto o del succo di limone, diventa un potente anticalcare e sgrassatore naturale. Usiamo quindi questa miscela, densa, per pulire manualmente i singoli componenti della lavatrice. Iniziamo dalle parti della lavatrice che richiedono maggiore attenzione.

Tenere pulito il dispenser dei detersivi

Il dispenser dei detersivi è il luogo in cui si formano incrostazioni e si sprigionano i cattivi odori. Per questo motivo è importantissimo mantenere puliti i dispenser. I benefici di questo tipo di manutenzione sono due: l'assenza di cattivi odori ed un risparmio economico. Infatti eviteremo che incrostazioni di detersivi, soprattutto in polvere, occludano parti della lavatrice. In questi casi infatti non resta che chiamare un tecnico e sostituire dei componenti della lavatrice.