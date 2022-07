A cura della Redazione

Barbecue. Per controllare se la carne sulla griglia ha raggiunto la giusta cottura, la si può punzecchiare con una forchetta e vedere se il liquido che ne fuoriesce è chiaro. Nel caso in cui il sugo sia scuro, vuol dire che è ancora cruda.

Quando avete finito di usare il barbecue, prima di pulirlo lasciate che il combustibile utilizzato si spenga da solo e completamente. Se, invece, andate di fretta, spegnete il tutto con dell’acqua o, meglio, con terra e sabbia.

Per alimentare il fuoco del vostro barbecue, non usate rami di alberi resinosi, come quelli del pino, perché possono rovinare il sapore della carne.

Se nella vostra casa delle vacanze, le vostre stoviglie si sono macchiate di giallo che non viene via, lasciatele a bagno per cinque minuti in acqua calda e varichina. Poi, sciacquatele con acqua calda ed aceto.

I gioielli d’oro si puliscono immergendoli nel succo e semini di melone.