A cura della Redazione

- Un metodo ecologico ed economico per assorbire e prevenire la formazione dei cattivi odori nel frigorifero, consiste nel posizionare al suo interno due o tre tappi di sughero. Questi, infatti, assorbono l'umido, catturando gli odori. Unica accortenza: cambiateli una volta al mese.

- Quando dovete lavare in lavatrice i centrini di pizzo e gli asciugamani con lunghe frange, metteteli in una federa e chiudeteli con una spilla da balia. In questo modo non correte il rischio che si rovinino durante il lavaggio.

- Se in famiglia qualcuno ha l'abitudine di mordicchiare le matite e le penne, spennellate con radice di genziana. Il gusto amarissimo (ma innocuo) scoraggerà questa antipatica mania. La radice di genziana si trova in tutte le erboristerie.

- Non togliete il fango dal vestito se è ancora umido. Lasciatelo seccare bene, poi eliminate strofinandoci sopra mezza patata cruda sbucciata.