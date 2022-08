A cura della Redazione

Come eliminare le macchie di tintura per capelli: una guida per togliere le macchie di tintura da tessuti e dalla pelle del viso e del corpo.

Le tinture per capelli, anche se formulate con pigmenti naturali, possono nascondere piccole o grandi insidie. Tra i problemi di minore entità vi sono quelle fastidiose macchie lasciate su pelle e tessuti come lana, jeans o peggio, seta. Le macchie di tintura per capelli possono essere trattate in modo naturale.

Per le macchie di tintura per capelli su pelle e viso vi consigliamo l’impiego di un batuffolo di ovatta impregnato di latte.

Se invece, sono le mani ad avere la macchia, utilizzate un detersivo in questo modo:

Applica sulla macchia una piccola quantità di detersivo liquido. Versa sulle dita 1 cucchiaino di detersivo liquido per i piatti o per il bucato e usalo per strofinare la pelle macchiata.

Scegli un detersivo trasparente e non profumato per non rischiare di irritare la pelle.

Tieni il detersivo lontano dagli occhi.

Nota che questo metodo è più efficace per la pelle delle mani, rispetto a quella del viso. Quest'ultima, infatti, tende ad essere più sensibile e potrebbe reagire negativamente.