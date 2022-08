A cura della Redazione

Avere gli zigomi perfetti è il sogno di ogni donna, donano personalità e un aspetto più grintoso al viso. Per valorizzarli non serve la chirurgia ma basta eseguire un perfetto make up.

Come evidenziare gli zigomi con il trucco in 3 semplici step:

I truccatori di solito utilizzano la tecnica del contouring per scolpire al meglio alcune zone del viso, tra cui gli zigomi. È una tecnica che possiamo provare anche a casa se desideriamo un effetto più marcato, altrimenti possiamo ricorrere a fondotinta, fard e illuminante per valorizzare gli zigomi al meglio e in modo semplice, per un effetto visibile, ma ideale soprattutto per un trucco da giorno.

Ecco cosa vi occorre e come realizzare questa semplice tecnica step by step:

Fondotinta: uno più chiaro e uno più scuro (al posto del fondotinta potete utilizzare il correttore);

Fard

pennello grande

cipria: una trasparente e una chiara;

Step 1: la base per idratare creare l'effetto chiaro/scuro

Prima di cominciare a truccare gli zigomi utilizzate una crema viso idratante come base per il trucco. Ora potete creare l'effetto chiaro/scuro per mettere in risalto gli zigomi. Per farlo potete utilizzare due fondotinta: applicate il più chiaro sotto l'osso zigomale, sfumate bene e poi applicate quello più scuro, in questo modo otterrete una perfetta ombreggiatura. Potete realizzare questo effetto anche con il correttore: utilizzatene uno più scuro rispetto al colore della pelle e applicatelo sempre sotto l'osso zigomale. Come risultato finale avremo un colore più scuro verso la tempia e più sfumato verso la parte centrale del viso.

Step 2: fard per scolpire

Per scolpire gli zigomi utilizziamo il fard (o blush): preferiamo quello compatto in polvere al posto di quello in crema per realizzare una migliore sfumatura. Per l'applicazione utilizzare un maxi pennello: prelevate il fard ed eliminate eventuali eccessi, ora sfumatelo partendo dalla tempia per poi continuare sullo zigomo e la mascella. Il movimento dovrà essere preciso e netto sfumando il fard alla perfezione: il pennello grande vi aiuterà molto nella stesura del prodotto.

Step 3: cipria trasparente per fissare e chiara per illuminare

Per fissare il fard applicate sullo zigomo un po' di cipria trasparente o con in pennello grande o con un piumino, tamponando leggermente. Per evidenziare gli zigomi e per completare il make up, possiamo creare un punto luce: stendete della cipria chiara sulla parte sporgente dello zigomo. In questo modo sarà ancora più delineato ed evidente con una forma leggermente scolpita ma d'effetto.