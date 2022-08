A cura della Redazione

Se i tuoi talloni sono spaccati da tagli, devi fare uno sforzo per mantenerli puliti e ben idratati. Metti i piedi a mollo in un po' di acqua calda a cui é stato aggiunto del sale per un quarto d'ora. Trasferiscili poi in acqua fredda per stimolare la circolazione del sangue . Asciugali con un asciugamano e massaggiali con della vaselina . Indossa delle calze pulite.

- Puoi fare uno scrub naturale con proprietà esfolianti utilizzando: miele, aceto di sidro di mele e farina di riso. Mischia tre cucchiaini di farina di riso con qualche cucchiaino di miele e aceto di sidro di mele per ottenere una pasta piuttosto spessa. Se i tagli sui tuoi piedi sono profondi potresti voler aggiungere al composto anche un cucchiaino di olio d'oliva o di mandorle dolci. Metti prima i piedi a mollo in acqua calda per una decina di minuti per poi fare lo scrub e rimuovere la pelle morta.