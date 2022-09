A cura della Redazione

La pelle screpolata in inverno è davvero fastidiosa, spesso ricorriamo ad acquistare creme in farmacia, ma non sempre è necessario.

Ecco una crema a base di banana che è davvero ottima per la pelle.

Basteranno, 1 banana, 1/2 limone, 2 cucchiai d’olio di oliva

Preparazione. Riducete in poltiglia la banana sbucciata in una ciotola, schiacciando bene con la forchetta. Unite il succo del limone e l’olio. Mescolate bene per rendere la crema omogenea e applicate sul viso. Si lascia in posa per 5 minuti.