A cura della Redazione

Può capitarti anche di voler leggere un libro che hai ricevuto da bambino ma ti ritrovi le pagine gialle e/o macchiate. Se l'ingiallimento è eccessivo o la carta è segnata da quelle caratteristiche macchie brune a forma di stella il semplice lavaggio non basta e deve essere accompagnato da un trattamento sbiancante in modo da pulire le vecchie pagine di Stampe Ingiallite. Ecco cosa serve e come sbiancare.