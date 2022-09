A cura della Redazione

Prima di spremere i limoni, fateli rotolare su un tavolo prememndo leggermente con il palmo della mano. Il succo sarà così più abbondante.



Se volete che i carciofi non perdano il loro colore, immergerteli, doipo averli tagliati, in acqua fredda e succo di limone.



Se avete macchiato un abito con del vino, provate a pulirlo con il dentifricio bianco: applicate la pasta direttamente sulla parte sporca e strofinate energicamente. Poi lavate con acqua fredda.



Se sui pavimenti in marmo ci sono delle macchie, strofinatele con l'interno di una buccia di mela, inserendola in un sacchetto di tela in cui avrete messo del sale grosso inumidito.