Ridurre la pancia e snellire i fianchi si può. Ecco le 8 regole.

1) Aumentare il cardio – Anche se non ti eserciti ogni giorno c'è una cosa che è davvero fondamentale: aumentare il battito cardiaco. Il cardio può aiutare a bruciare un sacco di calorie in una sola routine e di conseguenza può bruciare il grasso in tutto il corpo, compreso quello più fastidioso del ventre.

2) Contrarre gli addominali - Uno dei modi più semplici è contrarli per 10-15 secondi, rilasciarli e rilassarsi. Prova a fare questo esercizio almeno 4 volte al giorno e noterai risultati incredibili. La buona notizia è che si può fare questo ovunque: al lavoro o quando si è in fila al supermercato.

3) Bere da 10 a 12 bicchieri di acqua al giorno - Può essere difficile da bere abbastanza acqua ogni giorno, ma è necessario rimanere idratati. L'acqua idrata, rilascia tossine dal corpo e aiuta a ridurre il gonfiore (quindi ottimo rimedio per togliere la pancia gonfia). Bisogna bere da 10 a 12 bicchieri di acqua al giorno per farlo diventare un'abitudine in modo da poter avere una pancia piatta e addominali scolpiti senza la necessità di particolari attrezzature.

4) Lasciare lo zucchero - Lo zucchero raffinato, che di solito si trova in torte, biscotti, e in cibi più elaborati, può causare gonfiore e non va bene per la tua salute. Lo zucchero crea dipendenza e sappiamo bene quanto sia difficile da lasciare. Tuttavia, se si desidera migliorare la propria salute e avere addominali scolpiti, si deve eliminare lo zucchero dalla dieta.