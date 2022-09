A cura della Redazione

Le ricette da congelare sono perfette per chi vive una vita carica di impegni e molto spesso non ha tempo per cucinare. Ecco quali piatti si possono surgelare.

1. Lasagne al forno

Le lasagne sono perfette da congelare, preparatele con la farcitura che preferite e portatele a cottura. lasciate raffreddare le lasagne al forno a temperatura ambiente, poi confezionatele e congelatele. Al momento del bisogno, potrete scongelarle al microonde oppure a temperatura ambiente per poi scaldarle con il forno tradizionale. Se non avete molto tempo, preparate le lasagne al forno seguendo questa ricetta e non procedete con la cottura, operazione che eseguirete una volta scongelate. Essendo una ricetta composta da diversi ingredienti, le lasagne al forno si conservano in freezer senza perdere le proprietà organolettiche fino a 12 mesi.

2. Ricette da congelare: passati, zuppe e vellutate

Anche i passati di verdura sono ideali come ricette da congelare. Basterà prepararli in grande quantità, lasciarli raffreddare e poi congelarli in sacchetti per congelatore o in contenitori rigidi. Al momento della cena, scongelate le zuppe al microonde oppure mettetele in un tegame, aggiungete un bicchiere d’acqua e scaldate a fuoco dolce fino a quando non saranno calde. Anche le zuppe a base di verdure si conservano perfettamente nel congelatore fino a 12 mesi.

3. Ricette da congelare: sughi per la pasta

Potrete optare per una pasta pronta in 5 minuti con un sugo veloce oppure potrete preparare sughi in abbondanza e poi congelarli in piccoli bicchierini monoporzione o in sacchetti per congelare gli alimenti. Ecco le tempistiche di resistenza al congelamento dei sughi per la pasta:

pesce: ad esclusione dei gamberetti crudi che possono essere conservati fino a 12 mesi, i sughi a base di pesce si conservano nel congelatore per 4 mesi;

carne: il maiale cotto può essere congelato fino a 8 mesi, pollo e tacchino per 12 mesi come manzo e vitello;

verdura: fino a 12 mesi.

4. arrosti

Arrosti di carne e stufati sono perfetti per essere cotti, tagliati a fettine e congelati. Scongelate gli arrosti e i polpettoni di carne all’occorrenza ricordandovi di inserire nel contenitore del congelamento anche il sughetto o la salsa di cottura. La carne brasata si mantiene bene in freezer fino a 3 mesi. La carne cotta di manzo, agnello e vitello ha una resistenza delle proprietà organolettiche fino a 12 mesi, mentre quella di maiale fino a 8 mesi.

5. torte salate

Le torte salate a base di pasta sfoglia e di pasta brisè sono considerate prodotti da forno e potranno essere congelate fino a 6 mesi.

6. frittate

Sembra difficile da credere ma anche le deliziose frittate si possono congelare. Le frittate, essendo composte principalmente da uova, resisteranno bene ad un periodo di congelamento fino 12 mesi.

7. Focaccia

Tagliate la focaccia a fette, poi impilate ogni pezzo separandolo con un foglio di carta assorbente e scongelate all’occorrenza. Potrete conservare la vostra focaccia in freezer per 12 mesi.