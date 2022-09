A cura della Redazione

Se la vostra teiera si è ingiallita per colpa del tè, pulitela in questo modo. Quando lessate le patate, recuperate l'acqua di cottura. Versatela ancora tiepida nella teiera e lasciatela lì per un giorno ed una notte. Poi lavate normalmente e sciacquate. Il risultato è garantito.

- Se dovete rimettere a nuovo la vostra poltrona in pelle, passateci sopra, con l'aiuto di un panno di lana, l'albume d'uovo montato a neve.

Il bicarbonato di sodio, applicato su leggere scottatture, ne attenua il bruciore ed evita la formazione di bolle e le conseguenti irritazioni.

- Un trucco per risparmiare energia elettrica sta nell'usare lampadari senza plafoniere. Non essendo oscurate, infatti, le lampadine faranno più luce.

- Per digerire bene, prima di un abbondante pranzo o cena, mettete un cucchiaio di aceto di mele in mezzo bicchiere d'acqua non gassata e bevetela a digiuno. La digestione sarà così assicurata.

- Per eliminare le macchie d'erba sui vostri abiti, create un composto formato da uno o due cucchiaini di zucchero, e da una piccola quantità d'acqua aggiunta goccia a goccia. Strofinate poi questo mix sulla macchia.