I fiori che vi hanno regalato hanno il gambo troppo corto per il vostro vaso? Nessun problema, basta che allunghiate il gambo utilizzando una cannuccia da bibita che taglierete nella lunghezza desiderata.

I tappi in sughero possono sostituire alla grande gli abituali prodotti che utilizzate per profumare armadi e cassetti. Fate asciugare i tappi e poi versateci sopra alcune gocce di olio essenziale (quello che preferite) e fate asciugare bene prima di usarli.

Se volete dare più sapore alle prugne secche, mettetele a bagno per una notte in una tazza di tè molto forte e ben zuccherato.

Se volete avere un’insalata condita in modo perfetto ed omogeneo, mettete prima il sale e poi l’olio. Mescolate bene e soltanto dopo aggiungete aceto o succo di limone.

Lo sapevate che per conservare al meglio le mele, dovete coprirle con la sabbia e riporle in un cassetto?

L’acqua ossigenata pulisce il canale auditivo dell’orecchio: ne basta una goccia per eliminare il fastidioso effetto che capita quando si nuota.

Per eliminare dal proprio viso tracce di maquillage, basta utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto d’olio d’oliva, extravergine oppure no.