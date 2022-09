A cura della Redazione

Raccogliere l'acqua piovana è un sistema ecologico ed economico per innaffiare l'orto o le vostre piante.

Per i fiori, usate l'acqua con cui lavate verdura e frutta. Risparmierete in tal modo oltre 6 mila litri di acqua in un anno.

Usate lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico. Così si risparmiano circa 10 mila litri di acqua all'anno per famiglia.

L'acqua di cottura della pasta è ideale per lavare piatti e stoviglie. Ha un forte potere sgrassante e fa risparmiare acqua e detersivo.

Chiudete il rubinetto mentre passate lo spazzolino sui denti e tappate il lavandino mentre vi radete con il rasoio da barba.

Se i rubinetti di casa vostra non ce li hanno, applicategli i diffusori. Il getto d'acqua si arricchisce di aria ed il risparmio è assicurato.

Per lavarsi le mani è inutile tenere sempre aperto il rubinetto. Apritelo per bagnare le mani e il sapone poi richiudetelo.