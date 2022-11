A cura della Redazione

Tutti lo sanno: durante l’inverno il raffreddore colpisce tutti. Anche se il medicinale per sconfiggerne le cause non esiste, non bisogna stare necessariamente con le mani in mano: provate i rimedi della nonna. Alleviano i sintomi, rafforzano il sistema immunitario e fanno bene senza ricorrere ai tradizionali medicinali.

La bevanda a base di zezero, limone e miele

Per combattere un raffreddore vi consigliiamo vivamente una bevanda contenente limone, zenzero e miele. Aiuta a rafforzare le proprie difese, è antinfiammatorio e riduce lo stimolo della tosse. Inoltre, vi aiuta ad assumere abbastanza liquidi.

Gli ingredienti sono: limone, zenzero e miele. Messi insieme diventano una bomba vitaminica che potrà darvi sollievo in caso di raffreddore o influenza. Lo zenzero è un antinfiammatorio e antidolorifico naturale. Aiuta quindi ad alleviare i sintomi di influenza e raffreddore e a fortificare il nostro sistema immunitario. Il limone è ricco di vitamina C e riesce a fornire l’80% del nostro fabbisogno giornaliero. Il miele aiuta a ridurre la durata del raffreddore, placa la tosse (ben noto tra i rimedi della nonna) e ha proprietà antisettiche.

Ecco come si prepara la bevenda:

Tagliare a fette il limone e lo zenzero. Far bollire un litro di acqua e poi toglierlo dai fornelli. Far riposare le fette di limone e zenzero nell’acqua bollente per circa dieci minuti. Infine, travasate la bevanda nella vostra tazza preferita e aggiungete un po’ di miele.