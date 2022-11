A cura della Redazione

Il trattamento delle macchie ha regole e procedure ben precise. Ricorda che per eliminare le macchie in maniera efficace e avere un risultato soddisfacente è necessario procedere con la massima cura, perché un intervento sbagliato potrebbe causare danni (a volte) irreparabili alle fibre del tessuto del tuo capo. Un altro consiglio è di non perdere tempo e agire subito. Una macchia fresca sarà più facile da eliminare rispetto a una già secca.

Macchie di sangue

Lascia semplicemente il capo immerso in acqua fredda per circa mezz’ora e poi strizzalo leggermente. Strofina la macchia delicatamente usando un composto creato impastando del sale con un po’ d’acqua, in modo che il composto penetri nelle fibre del tessuto. Lascia agire il sale per alcuni minuti, sciacqua nuovamente con dell’acqua fredda e metti il capo in lavatrice.

Macchie di vino rosso

Per prima cosa tampona la macchia per asciugarla e poi passala accuratamente sotto un getto di acqua fredda. Puoi anche usare dell’acqua gassata. Strofina delicatamente la macchia, in modo da impedire al pigmento del vino rosso di fissarsi nel tessuto. Dopodiché lava il capo come di consueto. Un’altra soluzione è usare del sale. Per questo metodo versa del sale sulla macchia in modo da coprirla completamente. Una volta che il sale avrà assorbito la macchia di vino, potrai lavare il capo normalmente in lavatrice Se la macchia di vino si trova su tessuti delicati come la seta o il cashmere, è meglio usare uno shampoo a secco. Spruzzalo sulla macchia in modo da coprirla, aspetta che abbia assorbito la macchia, e spazzola via l’eccesso.

Eliminare macchie di vino già secche è invece più complicato, ma non impossibile. Riempi una vaschetta con dell’acqua fredda e aggiungi un cucchiaio di detersivo in polvere o di detersivo per piatti. Lascia in ammollo per circa un’ora. Fai penetrare la soluzione nelle fibre del tessuto strofinando la macchia leggermente o utilizzando una spazzola. Risciacqua tutto con dell’acqua fredda e quindi metti il capo in lavatrice. Questo metodo è efficace anche contro le macchie di carota, pomodoro e ketchup.

Macchie di erba

Per eliminare le macchie di erba dai tuoi vestiti, procurati del dentifricio sbiancante al mentolo. Questo metodo è adatto per tutti i tessuti chiari, dalle magliette bianche ai jeans. Strofina il dentifricio sulla macchia, lascia agire per circa un’ora e risciacqua accuratamente con acqua calda. Se le macchie sono già secche o se si tratta di tessuti scuri, ti consigliamo di pretrattare con dell’alcol o con del succo di limone.

Odore di sudore

Per eliminare i batteri e far sparire l’odore di sudore la soluzione migliore è usare dell’aceto. Riempi una vaschetta abbastanza grande con dell’acqua calda, aggiungi un bicchiere di aceto bianco e immergi il capo. Lascialo in ammollo per circa un’ora, così da uccidere tutti i batteri. Dopodiché puoi mettere il capo in lavatrice come di consueto. Questo metodo è perfetto in particolare per i vestiti di colore scuro.