Lavate utilizzando acqua tiepida unita a due bicchieri di aceto bianco, che vi aiuterà a sgrassare senza però recare danni al cotto. Per essere sicuri che venga eliminato anche lo sporco più nascosto, vi consigliamo di lavare sempre due volte il pavimento e dopo asciugarlo con un panno morbido.

Come togliere le macchie sul pavimento in cotto?

Versare una mistura abbastanza densa di bicarbonato di sodio in polvere e acqua o olio; direttamente sulla superficie da trattare. Lasciate il tutto in posa per un paio di minuti e poi con una spugnetta abrasiva, ben carica di sapone di Marsiglia, strofinate la macchia.

Come pulire il cotto poroso?

Realizzate poi una miscela con 2 litri di acqua, 1/2 bicchiere di aceto e alcune scaglie di sapone vegetale neutro. Pulite con uno strofinaccio resistente e asciugate bene alla fine, utilizzando un panno in microfibra: il cotto è infatti poroso e tende ad assorbire l'acqua.

Come togliere i graffi dal cotto?

Per i graffi, invece, un altro buon rimedio è quello di utilizzare una gomma per cancellare, oppure una gomma pane. In pochissimo tempo il vostro pavimento tornerà perfetto e totalmente levigato in superficie.