A cura della Redazione

La sensazione di mani e piedi freddi è abbastanza comune durante i mesi invernali, ma c’è chi soffre di più. Le più colpite sono le donne e le cause sono moltissime: vita sedentaria, sbalzi ormonali, problemi di circolazione e fumo.

5 rimedi naturali contro mani e piedi freddi

Indubbiamente per combattere il freddo corporeo, che sia a mani e piedi ma anche al resto del corpo, è necessari coprirsi di più, fare movimento e bere qualcosa di caldo. Vediamo nel dettaglio quali sono i migliori rimedi naturali da provare.

Usare le spezie. Molte spezie consentono di avvertire un bel senso di calore. Motivo per cui è suggeribile condire i propri piatti con alcune di queste, come il peperoncino o il tabasco, che stimolano la circolazione. Ottimo anche lo zenzero, da usare soprattutto per farne una tisana (in ammollo o grattugiato).

Fare dolce calde e fredde. Non solo bagni caldi, la doccia a getti alternati è utile per risvegliare la circolazione. In questo modo si riuscirà anche a migliorare l’elasticità della pelle e la capacità di reazione dei vasi sanguigni.

Abbigliamento caldo. Indubbiamente se si ha freddo è opportuno coprirsi di più. In tal caso torna utilissimo l’abbigliamento termico sportivo.

Massaggiare per attivare la circolazione. Effettuare un massaggio quotidiano, anche di breve durata, per attivare la circolazione è davvero importante nonché regalerà una sensazione di benessere unica. Può essere utile adoperare una spazzola pe massaggi, strofinandola dai piedi alle gambe con movimenti circolari.

Fare attività fisica. Correre o camminare, semplicemente muoversi per evitare di trascorrere troppo tempo seduti e riattivare la circolazione, risvegliando i muscoli.