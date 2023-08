A cura della Redazione

Con l’avvento dell’inverno, è importante adottare un adeguato stile di vita, per superare la fase invernale nel migliore dei modi.

Il primo passo da fare - ci spiega la dottoressa Cristina Mucci, biologa nutrizionista - è garantire la corretta temperatura nella propria casa, che dovrebbe oscillare tra i 18 e i 22 gradi centigradi con un’umidità relativa pari al 40-50%. Temperature superiori sono sconsigliate.

Spesso si pensa che la corretta idratazione vada valutata solo nel periodo estivo. In realtà bere acqua è un’abitudine fondamentale anche in inverno. La corretta termoregolazione, infatti, viene garantita dall’acqua e tutti i processi metabolici hanno bisogno di questo prezioso alimento per potersi svolgere. Il consiglio, quindi, è quello di bere almeno 2 litri di liquidi al giorno, salvo diverso parere medico.

Importante poi è assumere le classiche 5 porzioni di frutta e verdura quotidiana per avere il corretto introito di vitamine e sali minerali, utili per difendersi dalle insidie del freddo. In particolare, sono consigliati gli alimenti contenenti beta carotene e antiossidanti come arance, mandarini, kaki, carote, zucca, spinaci, carciofi, broccoli, cavolfiori e quelli contenenti vitamina E, zinco, rame, manganese e selenio, in grado di stimolare le difese immunitarie, come la frutta secca.

Importante, inoltre, risulta essere ridurre lo stress e garantire al corpo le giuste ore di sonno. Il sistema immunitario, infatti, lavora in maniera ottimale quando non è sotto stress.

Un altro fondamentale passo, risulta il garantire uno stile di vita attivo, attraverso il movimento. L’esercizio fisico potenzia il sistema immunitario, che impara ad allenarsi contro le infezioni virali e batteriche.