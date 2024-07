A cura della Redazione

La bellezza dei capelli è una questione di attenzione ad alcuni errori che vanno assolutamente evitati. Se ti stai chiedendo quali siano, non devi fare altro che seguirci nelle prossime righe.

Non proteggerli dal sole

Soprattutto nel periodo estivo, è normale interessarsi più che negli altri mesi ai consigli per proteggere la pelle dal sole. Le ricerche di informazioni sulla miglior crema da scegliere e su come applicarla si moltiplicano.

Purtroppo, la stessa attenzione non viene dedicata alla capigliatura che, esattamente come l’epidermide, subisce dei danni, tra cui la disidratazione, nel momento in cui l’esposizione al sole non è associata all’utilizzo di ausili specifici.

Puoi, per esempio, fare ricorso a cappelli o foulard. Anche i prodotti ad applicazione topica sono importanti. Se stai per partire per il mare, valuta l’ampia selezione di protezione solare per capelli online, avendo sempre cura di acquistare da portali regolarmente autorizzati (gli e-shop delle farmacie fisiche, riconoscibili per la presenza di un bollino a forma di croce situato nel footer delle pagine del sito, sono un ottimo punto di riferimento).

Lavaggi troppo ravvicinati

Un altro errore frequente che, a lungo andare, può compromettere la bellezza dei capelli è il fatto di lavarli troppo spesso. Altrettanto sbagliato è strofinarli con un’energia eccessiva. Il risultato di questo approccio è il cuoio capelluto che, per proteggersi, inizia a produrre sebo in eccesso.

Lavare i capelli ogni due giorni con uno shampoo delicato va più che bene.

Concentrarsi solo sulle lunghezze trascurando il cuoio capelluto

In fase di lavaggio dei capelli, è essenziale evitare di concentrarsi solo sulle lunghezze e di trascurare il cuoio capelluto. Questa parte, infatti, è quella che si sporca maggiormente. Qui sedimentano i residui di sebo, con ovvia compromissione dell’estetica.

Poca regolarità nei trattamenti

Come in tutti i casi, anche in quello della bellezza dei capelli è fondamentale la costanza. Fare una maschera nutriente due volte all’anno serve a ben poco.

La cosa giusta da fare è chiedere consiglio al proprio parrucchiere in modo da mettere a punto un vero e proprio piano di hair care routine, con tempi e ingredienti specifici sulla base delle proprie indicazioni di partenza.

Esagerare con gli scrub

Gli scrub ai capelli sono trattamenti che permettono di eliminare le cellule morte del cuoio capelluto, regalandogli vitalità e respiro. Essenziale, però, è non esagerare. Non dimentichiamo, infatti, che sempre di trattamenti esfolianti parliamo.

Se ci si lascia prendere la mano, il rischio è quello di avere a che fare con un cuoio capelluto maggiormente soggetto a infezioni.

Purtroppo, tantissime persone sono ancora focalizzate su questa cattiva abitudine con la convinzione, errata, che tanti scrub favoriscano la crescita dei capelli.

Spazzolare i capelli quando sono bagnati

Anche se spazzolare i capelli quando sono bagnati regala sensazioni spesso piacevoli, si tratta di un'abitudine non favorevole alla bellezza della chioma. Come mai? Il motivo è legato al fatto che, da bagnati, i capelli sono notevolmente più fragili e rischiano, se li si spazzola o li si pettina, di sfibrarsi.

L’approccio giusto prevede il fatto di procedere a quella che, di fatto, è una pre-asciugatura, aiutandosi con un asciugamano. Dopo questo step, si può introdurre l’utilizzo della spazzola o del pettine.

Utilizzare prodotti caratterizzati da siliconi nella formulazione

I prodotti per capelli caratterizzati dalla presenza di siliconi sembrano, sul momento, garantire un risultato eccellente. A lungo andare, però, è facile accorgersi che le cose non stanno così. Dal momento che i suddetti ingredienti si accumulano a livello dei follicoli piliferi, l’esito, nel tempo, è quello di un capello palesemente unto e irritato.

La buona notizia? I prodotti green per l’hair care routine sono ormai entrati, da anni ormai, a far parte del novero di quelli disponibili a costi a dir poco accessibili.