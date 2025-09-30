A cura della Redazione

Due nuove ricerche hanno ribadito l’importanza del consumo quotidiano di mandorle per la salute dell’intestino e del cuore, sottolineando il loro ruolo nell’asse intestino-cuore.

Il primo studio, promosso dall’Almond Board of California, ha evidenziato che le mandorle agiscono come alimento prebiotico: favoriscono l’equilibrio del microbiota intestinale e aumentano la presenza di batteri “buoni” come Bifidobacterium, Lactobacillus e Roseburia. Grazie a fibre, polifenoli e carboidrati non digeribili, stimolano anche la produzione di acidi grassi a catena corta (Scfa), utili per proteggere le pareti intestinali, ridurre l’infiammazione e sostenere il metabolismo.

Il secondo studio ha esaminato il legame tra intestino e salute cardiovascolare. È emerso che il consumo regolare di mandorle può contribuire a ridurre il colesterolo LDL e la pressione arteriosa, migliorando al tempo stesso il microbioma intestinale e aumentando la produzione di butirrato, un composto benefico con effetto antinfiammatorio.

Gli esperti sottolineano che ulteriori ricerche aiuteranno a definire quantità e durata ideali del consumo, ma le evidenze sono già significative.

A confermare l’importanza delle mandorle arriva anche il parere del nutrizionista Giampietro Michelangelo, che ricorda come le società scientifiche internazionali e la stessa piramide mediterranea della Sinu raccomandino la frutta secca nella dieta quotidiana.

Una porzione di 30 grammi di mandorle apporta:

6 g di proteine

4 g di fibre

13 g di grassi insaturi

solo 1 g di grassi saturi

vitamina E, polifenoli, potassio e magnesio

Ottime come spuntino o per arricchire yogurt, cereali, insalate e primi piatti, le mandorle si confermano un alimento semplice ma prezioso per il benessere generale.