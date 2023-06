I Coldplay a Napoli cantano “Napule è” di Pino Daniele

Codplay, la band inglese sbanca il Maradona con lo show “Music Of The Spheres Woorld Tour”. Chris Martin, con la sciarpa della Napoli, omaggia più volte dal palco la squadra azzurra campione d’Italia. Ma non è l’unico regalo alla napoletanità, pronuncia anche un “grazie guagliù” e nella parte finale della scaletta canta, in versione semiaucustica, “Napule è” di Pino Daniele (guarda il video).

Uno stadio gremito in ogni ordine di posti (venduti 98mila biglietti per le due date di Napoli, quella di ieri e oggi) ha accolto in delirio il gruppo britannico.

Affollata la tribuna vip dello stadio Maradona

Affollata anche la tribuna vip del Maradona: il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il tecnico campione d’Italia Luciano Spalletti, l’attaccante Giovanni Simeoni, i cantanti Gigi D’Alessio e Niccolò Fabi.

Nonostante il caldo e il sole battente, già dalle prime ore dell’alba tantissimi ragazzi si sono accampati all’esterno dello stadio Maradona per occupare i primi posti al momento dell’apertura dei cancelli. E molti di loro si saranno deliziati nel toccare quasi con mano il frontman dei Coldplay dal momento che il palco si allungava in mezzo al campo arrivando a contatto con il pubblico sul prato.

E stasera, giovedì 21 giugno, ci sarà la replica del concerto con un altro pienone e con tanti big in tribuna vip.