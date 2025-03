A cura della Redazione

Tre appuntamenti imperdibili al Teatro Summarte nelle domeniche del 16 marzo, 6 aprile e 27 aprile.

La magia del teatro accende Somma Vesuviana con una rassegna dedicata alle famiglie, firmata Funny Show Spettacoli. Tre musical liberamente ispirati ai capolavori Disney offriranno a grandi e piccini un’esperienza unica, tra musica, emozioni e fantasia.

Il primo appuntamento in cartellone è domenica 16 marzo con ‘Supercalifragilistichespiralidoso’, una rappresentazione coinvolgente ed entusiasmante che porterà sul palco la storia di Mary Poppins, la tata più amata di sempre. Domenica 6 aprile sarà la volta de ‘La Famiglia Madrigal’, uno spettacolo capace di trasportare il pubblico in un mondo straordinario, grazie a musiche coinvolgenti e a un forte messaggio di inclusione. Infine, domenica 27 aprile, ‘Stai Con Noi’ farà rivivere l’incanto de La Bella e la Bestia, un viaggio emozionante per raccontare una delle storie d’amore più celebri di sempre.

Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 18,00, l’orario ideale per trascorrere un pomeriggio speciale all’insegna della cultura e del divertimento. Questa rassegna nasce con l’intento di creare momenti di condivisione, portando in teatro bambini e adulti per farli sognare con storie intramontabili capaci di toccare il cuore.

L’appuntamento è quindi al Teatro Summarte di Somma Vesuviana, a partire da domenica 16 marzo, ore 18,00. Per informazioni e prenotazioni: