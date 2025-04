A cura della Redazione

Dopo lo straordinario successo riscosso dal Sentiero delle Sirenuse, a Massa Lubrense, Farmer Cult ritorna sulla Penisola Sorrentina. Per sabato 12 aprile ha organizzato un’esperienza immersiva lungo il Sentiero della Sperlonga, un’antica via preromana che si snoda tra panorami mozzafiato e testimonianze storiche. L’hiking condurrà gli escursionisti alla scoperta di Vico Equense, un gioiello incastonato tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno, con una biodiversità straordinaria che spazia dal mare cristallino ai maestosi Monti Lattari. L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria: https://bit.ly/4iWrMKe; progetto sostenuto dal Gal “Terra Protetta” (PSR Campania 2014/2022). Info: 347.0544907.

Un percorso per famiglie, tra natura e tradizione

Il raduno è atteso alle 9:30 al parcheggio Bonea, in via Raffaele Bosco, a Vico Equense. La partenza è prevista alle 10:00; la passeggiata è di 5 km, tra andata e ritorno, da coprire in circa due ore. Il percorso è adatto a tutti (difficoltà “T”, Turistica) e sarà affrontato in compagnia dello staff di DinamiKa Outdoor. Sono consigliati abbigliamento sportivo a strati, adatto alla stagione; scarpe da trekking o da ginnastica con suola antiscivolo, acqua, snack e una busta per eventuali rifiuti; cellulare carico per immortalare i momenti più belli. Lungo il percorso, gli escursionisti si imbatteranno in vedute sull’Arcipelago de Li Galli, nella sorgente che alimentava la città, nelle antiche peschiere per la macerazione della canapa e del lino e nella Casa del Dazio.

Dopo l’escursione, tutti da “Nonno Luigino”

Dopo l’escursione, il viaggio continuerà da “Nonno Luigino”, un angolo di paradiso nel borgo di Massaquano, a 300 metri di altitudine. Qui, tra ulivi secolari e terrazzamenti a picco sul mare, i visitatori potranno gustare un banchetto di specialità locali accompagnato da ottimi vini; sapori autentici rubati alla terra e subito portati in tavola. L’azienda agricola, attiva dal 1400, ha radici profonde nel territorio e custodisce i segreti della produzione dell’olio extravergine d’oliva, dal sapore unico e inconfondibile, e della coltivazione del limone biologico.

Un aperitivo a “Il Giardino di Vigliano”

Domenica scorsa, dopo il suggestivo Sentiero delle Sirenuse, i partecipanti hanno visitato, invece, “Il Giardino di Vigliano”, un luogo sospeso tra cielo e mare. Appena arrivati, sono stati catturati dalla maestosità della campagna lubrense: un viottolo fiorito, ricavato in un immerso limoneto, li ha condotti alla casa colonica, da cui trasuda la storia autentica della Penisola Sorrentina. Un aperitivo preparato con i prodotti della terra e degustato su una terrazza con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli ha suggellato una mattinata straordinaria.

Farmer Cult: un partenariato di eccellenze

L’Eco-itinerario dei due golfi, realizzato con fondi PSR Campania 2014/2022, è stato ideato da Farmer Cult, un partenariato tra “Fattorie Montane” di Conca della Campania, le aziende agricole “I Giardini di Vigliano” di Massa Lubrense, “Nonno Luigino” di Vico Equense e “L’orto in dispensa” di Vico Equense.