A cura della Redazione

Dopo il successo dello scorso fine settimana, fervono i preparativi per l’ultima giornata di Hanami a Pimonte, evento organizzato da Comune e Pro Loco che si concluderà domenica 13 aprile nella suggestiva zona di Riatiello.

La manifestazione, ispirata all’antica tradizione giapponese della contemplazione dei ciliegi in fiore, è stata finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli, diventando un appuntamento simbolico per la comunità locale e per i tanti visitatori che scelgono di vivere un’esperienza immersiva tra natura, cultura e gastronomia.

“Le prime due giornate si sono concluse con un grande successo – afferma il sindaco Francesco Somma –, confermando quanto questa manifestazione (giunta alla terza edizione) sia ormai entrata nel cuore dei cittadini e dei visitatori. Sono tantissime le famiglie – continua – i giovani e i turisti che hanno scelto di trascorrere qui una giornata all’insegna della natura, dei sapori e della cultura. E aspettiamo tante persone anche nella giornata conclusiva di domenica prossima”.

Il cibo, ispirato alla cucina giapponese e rivisitato con i prodotti tipici locali a cura degli chef Luigi Di Martino ed Endoni Di Lieto, ha deliziato tutti e reso l’atmosfera ancora più piacevole e conviviale. Il paesaggio di Pimonte, con i suoi ciliegi in fiore, il profilo imponente del Vesuvio e l’azzurro del mare all’orizzonte, richiama con sorprendente somiglianza quello del Monte Fuji, icona dell’Hanami in Giappone. Una suggestione che rende unica l’atmosfera di questo evento, capace di fondere Oriente e Mediterraneo in un abbraccio armonioso.

A rendere ancora più speciale l’esperienza è la Ciliegia di Pimonte, uno dei quattro prodotti riconosciuti PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del Comune, che sarà protagonista di assaggi, rivisitazioni culinarie e narrazioni anche durante la giornata di domenica 13 aprile.