Pompei si prepara a vivere un mese di grande musica con gli ultimi due appuntamenti (in programma il 4 e il 17 maggio) della VII Stagione Concertistica Artemus, scandita da un grande consenso di pubblico.

Domenica 4 maggio 2025 (ore 20), presso il teatro “Di Costanzo-Mattiello”, andrà in scena “Il Genio di Mozart”. La serata proporrà il Concerto per violino n. 5 in "La maggiore K 219", celebre per il suo virtuosistico rondò finale detto “il turco”, e la Sinfonia n. 29 in La maggiore K 201, esempio perfetto dell’equilibrio formale ed espressivo mozartiano. Ingresso gratuito.

Violino solista sarà il giovane Enrico Cavaliere, mentre la direzione dell’orchestra sarà affidata al Maestro Alfonso Todisco. Ad aprire il concerto, l'esecuzione in prima assoluta di “Carousel” di Flavio G. Cuccurullo, composizione inedita che riflette sulla vita paragonandola ad un continuo movimento armonioso tra caos e serenità.

Il gran finale della stagione è atteso per sabato 17 maggio (ore 20) con l'intermezzo buffo “La Serva Padrona” di Giovanni Battista Pergolesi, opera che ha segnato la nascita del teatro comico musicale. Protagonisti saranno il soprano Maria Alvino nel ruolo di Serpina e il basso Mattia Ribba nel ruolo di Uberto, sempre sotto la direzione del Maestro Todisco. L’opera racconta la storia divertente e senza tempo di una giovane serva astuta che riesce, con mille stratagemmi, a conquistare il cuore del suo padrone. La produzione è realizzata in collaborazione con la Nuova Orchestra Scarlatti. Ingresso gratuito.

La VII Stagione Concertistica Artemus, promossa dall'amministrazione comunale di Pompei guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio, si avvia così alla conclusione dopo quattro appuntamenti che hanno raccolto un’ampia partecipazione del pubblico, composto da ogni fascia d’età. Fondata nel 2017, Artemus ha sede a Pompei e comprende un’Accademia e un’Orchestra, entrambe sotto la direzione artistica del Maestro Alfonso Todisco, figura di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale, nonché docente presso il Conservatorio di Avellino. Con una programmazione di alto profilo e grazie ad un’organizzazione consolidata, la rassegna si conferma un importante veicolo di diffusione della cultura musicale sul territorio.

Gli eventi sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, per prenotazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale www.artemus.it e seguire le pagine social di Artemus.