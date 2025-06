A cura della Redazione

Domenica 8 giugno 2025, dalle ore 17.30 alle 19.30, con ingresso libero nella cornice unica del Real Orto Botanico di Napoli, via Foria 223, si svolgerà Orto Sonoro: l’Orto Botanico di Napoli trasformato in una foresta di colori musicali dall’Orchestra Scarlatti Junior, diretta dal M.° Gaetano Russo.

Si rinnova dunque la suggestione di Orto Sonoro – Un suono per ogni pianta (VII Edizione), ultimo appuntamento di Scarlatti 300, edizione 2025 dei Concerti per Federico, rassegna realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura.

Nella prima parte dell’evento i giovanissimi strumentisti dell’Orchestra Scarlatti Junior animeranno vari ensemble cameristici distribuiti lungo i vari percorsi e spazi naturali dell’Orto Botanico di Napoli. Le passeggiate musicali condurranno il pubblico dinanzi alla grande Serra centrale dove, intorno alle ore 19, tutta l’Orchestra si riunirà sotto la direzione del M.° Gaetano Russo per un breve concerto sinfonico, introdotto dall’Inno dell’Università degli Studi Federico II di Napoli: un concentrato di emozioni che da Alessandro Scarlatti, di cui quest’anno celebriamo i 300 anni dalla morte, passerà per i colori di Georges Bizet, la passione di Edward Elgar e altro ancora per poi concludersi con il trascinante crescendo orchestrale del Boléro di Maurice Ravel.