In occasione della Festa della Musica 2025 (sabato 21 giugno 2025 – ore 19:30 presso l’Istituto Denza, Via Discesa Coroglio 9), la città di Napoli ospiterà un evento irripetibile, che unisce arte, storia e bellezza senza tempo: Echi d’Etruria e Armonie Fin de Siècle.

Un’esperienza culturale unica nel suo genere, che condurrà il pubblico in un viaggio multisensoriale tra antichità etrusca, eleganza ottocentesca e raffinate melodie liriche.

Un’occasione esclusiva, pensata per chi desidera vivere la musica non solo con l’udito, ma anche con lo sguardo e l’anima.

Promosso dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, con la direzione artistica dei Maestri Olga De Maio e Luca Lupoli, e in collaborazione con l’Associazione Primavera del M° Gianni Panachìa, l’evento gode del patrocinio morale del Comune di Napoli e della Prima Municipalità.

Un evento unico nel suo genere

Per la prima e forse unica volta, sarà possibile accedere al Museo Archeologico Etrusco De Feis, all’interno dell’Istituto Denza, straordinariamente aperto per l’occasione grazie alla disponibilità del Rettore Padre Giuseppe Montesano.

Accompagnati dalla giornalista e studiosa Lydia Tarsitano, i visitatori ammireranno da vicino la collezione “Alla Querce”: oltre 800 reperti etruschi provenienti da Orvieto, Montesarchio e dal territorio campano, tra ceramiche, bronzi e testimonianze rare del gusto fin de siècle.

Segue spettacolo lirico “Note d’amore – Passeggiate e serenate”

Nel magico scenario del giardino affacciato sul Golfo di Napoli, la serata continuerà con un recital che fonde lirica, tradizione napoletana e danza storica, con:

Olga De Maio – soprano

Luca Lupoli – tenore

– tenore Natalya Apolenskaja – pianoforte

A impreziosire le atmosfere, le danze ottocentesche del gruppo “Danzando nel Tempo”, diretto dai Maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo, che faranno rivivere la grazia della Belle Époque con eleganza e rigore filologico.

Perché non puoi mancare

Perché non capita tutti i giorni di visitare un museo archeologico privato, normalmente chiuso al pubblico

Perché vivrai una serata d'altri tempi, dove il presente si lascia incantare dalla bellezza eterna del passato

Perché questo evento è una perla rara, dove musica, danza e storia si incontrano in un luogo mozzafiato

Durata visita: 60 minuti - Durata spettacolo: 25 minuti - Contributo di partecipazione: euro15 - Prenotazione obbligatoria – Posti limitatissimi

Info e prenotazioni: 339 4545044