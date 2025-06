A cura della Redazione

Il panuozzo di Gragnano cotto in strada in 11 diverse sfaccettature, il profumo inebriante di questo capolavoro gastronomico che avvolgerà via Quarantola. E poi, artisti di strada, dj set e musica e uno spazio speciale interamente dedicato ai bambini, con laboratori creativi e divertenti pensati appositamente per loro. Senza dimenticare chi segue un regime alimentare senza glutine e l'angolo per i più golosi.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. A Gragnano fervono i preparativi per l’edizione 2025 del Festival del Panuozzo, che da domenica 22 a martedì 24 giugno animerà via Quarantola per tre serate a partire dalle ore 19.

“Sarà una tre-giorni all’insegna del gusto e della riscoperta delle nostre tradizioni – afferma Ciro Minopoli, presidente dell’associazione Produttori Panuozzo di Gragnano –. Il panuozzo è un prodotto che punta sempre più sulla competenze negli impasti e sulla qualità dei prodotti utilizzati per la farcitura. Abbiamo già registrato un marchio – continua – ma puntiamo al riconoscimento Igp per la difesa dell'origine del prodotto e della metodologia di realizzazione che è già racchiusa in un disciplinare. Inoltre, ci stiamo muovendo in sinergia con la neonata associazione produttori Fior di latte di Gragnano e il Consorzio produttori Penisola Sorrentina DOP”.

L'evento è organizzato dall'associazione e si avvale del patrocinio del Comune di Gragnano e della Regione Campania. L’apertura degli stand è prevista domenica prossima a partire dalle ore 19, quando via Quarantola si trasformerà nella strada del panuozzo. Durante l’evento, per facilitare la partecipazione, saranno allestiti parcheggi dedicati, in particolare nelle vicinanze di via Quarantola. Tornando invece all’aspetto prettamente gastronomico, 11 produttori con forni a legna offriranno ai visitatori degustazioni di panuozzi, dal gusto classico (pancetta e mozzarella) alle alternative “special”, una per ogni produttore. La kermesse vuole accontentare tutti i palati, quindi non mancheranno lo stand “gluten free” e uno spazio riservato al panuozzo dolce da poter farcire con crema, cioccolato o pistacchio.

Questi saranno gli panuozzi “special” con le rispettive farciture e le aziende produttrici: fior di latte di Gragnano, pancetta, peperoncini verdi, salsiccia sbriciolata a scaglie di provolone antico (O’ Presidente); fior di latte di Gragnano, parmigiana di patate, speck, stracciatella (Fratelli Mascolo 1995); fior di latte di Gragnano, provola, porchetta di Ariccia, patatine fritte, funghi trifolati, salsa barbecue (Valle dei Mulini); fior di latte di Gragnano, pancetta, salsiccia e patate al forno (Il Tempio); salsiccia, guanciale, funghi porcini e fior di latte di Gragnano (Mascolo 1982); fior di latte di Gragnano, pancetta, melanzane arrostite (Malaingrano); porchetta, provola di Gragnano, patate al forno (Luigi 'o furnar); mortadella, crema di pistacchio, stracciatella di fior di latte di Gragnano (Ciccio 'O Ciccione); fior di latte di Gragnano, kebab e patatine fritte (Pascarlì); provola di Gragnano, salsiccia e friarielli (Il Tris); pancetta, fior di latte di Gragnano, fonduta di provolone dei Monti Lattari e zucchine (Domenico Mascolo).