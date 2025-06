A cura della Redazione

l programma dei tour organizzati in occasione del di Siti Reali, prosegue domenica 6 luglio 2025 con una visita esclusiva e straordinaria alla scoperta del Real Sito di Persano, accessibile gratuitamente al pubblico grazie alla disponibilità del Reggimento Logistico “Garibaldi” di Persano.

L’antico casino di caccia borbonico deve la sua fortuna a re Carlo di Borbone e alla sua passione venatoria. Poco dopo la sua edificazione e grazie alle enormi potenzialità del territorio, si decise di impiantare stabilmente un prestigioso allevamento equino che in breve tempo portò alla creazione di una razza che ancora oggi è sinonimo di prestigio e purezza: la real razza governativa del cavallo di Persano, insieme a quella di Carditello e Ficuzza. I reali delle Due Sicilie capirono che il prestigio del territorio passava per la perfetta sinergia tra il lavoro dell’uomo e il rispetto della natura e attuarono delle precise normative in tal senso, tanto che il “villaggio Persano” per molto tempo rappresentò il più puro esempio di socialismo, in cui vita lavorativa e sociale erano in perfetta sintonia con la natura.

Per accedere gratuitamente al Comprensorio di Persano saranno richiesti i dati personali di ogni singolo partecipante, successivamente alla prenotazione