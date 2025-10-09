A cura della Redazione

Si concluderà domenica 12 ottobre l’evento “Lettere Wine and Jazz”. Dopo lo stop dovuto all’allerta meteo il 5 ottobre scorso, gli organizzatori hanno deciso di regalare ai visitatori un nuovo appuntamento, che sarà esclusivamente all’insegna del patrimonio storico cittadino e del buon cibo. La giornata dell’evento organizzato dalla Pro Loco letterese (in collaborazione con il Comune di Lettere) comincerà con le visite guidate alla chiesa di Santa Maria delle Vigne e alla chiesa di San Lorenzo, a cura dello storico Giuseppe Di Massa.

Altro appuntamento clou è invece quello del “pranzo domenicale” che, a partire dalle ore 13, vedrà come location il Borgo San Nicola (e non più il Borgo San Lorenzo, come inizialmente previsto) per motivi logistici. “Dopo il successo delle giornate iniziali di “Lettere Wine and jazz” – afferma Catello Comentale, presidente della Pro Loco – siamo pronti a regalarvi un’altra esperienza indimenticabile tra sapori autentici, vini eccellenti e l’atmosfera unica dei nostri borghi. Aspettiamo tutti per una giornata all’insegna della riscoperta dei nostri luoghi d’arte e cultura, e per un percorso enogastronomico tra piatti della tradizione letterese, l’eccellente vino di Lettere e la magia di un borgo che sa di storia e accoglienza”.

Gli chef sono già pronti per organizzare un pranzo all’insegna della tradizione letterese: salumi e latticini locali, pasta al sugo con braciole e polpette, secondi della cucina contadina, dolce della casa e vino di Lettere a volontà. “Un’occasione da vivere insieme – afferma il sindaco Anna Amendola - tra buon cibo e convivialità nel cuore del nostro borgo”.

Ecco il menù del Borgo DiVino: antipasto con selezione di salumi tipici locale accompagnati da fior di latte di Lettere e verdure di stagione, polpette; primo pasta al sugo della tradizione letterese, con braciole e polpette; secondo braciola, polpette al sugo, salsiccia al forno con patate, melanzane a funghetto con pomodorini e basilico fresco; dolce casa; vino di Lettere a volontà. Costo 35 euro a persona, 15 euro per i bambini (fino a 10 anni di età).

Per tutte le info e prenotazioni si può contattare il numero 3299350986.

