A cura della Redazione

Domenica 12 ottobre alle ore 15.00, presso il Megastore Zoomiguana di Marcianise, torna l’attesissimo appuntamento con lo Show Dog, la gara di bellezza più amata dagli appassionati di animali. L’evento, giunto alla dodicesima edizione, celebra il mondo dei cani attraverso una sfilata che unisce passione, divertimento e sensibilizzazione verso il rispetto degli amici a quattro zampe.

Valeria Marini: una diva con un grande cuore per gli animali

Anche quest’anno sarà Valeria Marini la star d’eccezione dell’evento.

Attrice, conduttrice e showgirl tra le più amate del panorama italiano, la Marini conferma il suo profondo affetto per gli animali partecipando nuovamente a questo appuntamento speciale. La sua presenza porta un tocco di glamour e di “stellare umanità”, testimoniando ancora una volta il suo amore per i cani e per le iniziative dedicate al benessere animale.

Una giuria d’eccellenza e premi straordinari

Durante la giornata, una giuria esperta valuterà non solo la bellezza dei partecipanti, ma anche la loro eleganza, simpatia e originalità.

Tra i riconoscimenti più attesi c’è il Premio “Fancy Show – Il cane più simpatico”, destinato al pelosetto più fashion e burlone della sfilata. In palio anche premi esclusivi e gadget per tutti i partecipanti.

Come partecipare allo Show Dog 2025

L’evento è aperto sia a concorrenti che a spettatori: un’occasione unica per trascorrere un pomeriggio di allegria in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

Per iscriversi alla gara basta visitare il sito ufficiale di Zoomiguana e compilare il modulo dedicato.

Appuntamento da non perdere

Il Grande Show Dog di Marcianise si conferma così un momento di incontro imperdibile tra amore, moda e solidarietà animale, impreziosito dalla presenza di una vera icona del mondo dello spettacolo come Valeria Marini.