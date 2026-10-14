Pimonte, torna la Festa della Castagna: due domeniche tra sapori, musica e natura

Pimonte si prepara a celebrare uno dei prodotti simbolo dell’autunno. Domenica 18 e domenica 25 ottobre torna la Festa della Castagna, con due giornate dedicate ai sapori della tradizione, alla musica e alla scoperta delle bellezze naturali dei Monti Lattari.

L’appuntamento è in via Resicco, nell’area castagneto dell’Agriturismo La Quiete, dalle ore 11 alle 18, con ingresso libero.

La Castagna del Monte Faito protagonista della festa

Al centro della manifestazione ci sarà la Castagna del Monte Faito, eccellenza del territorio per la quale è stato avviato il percorso verso il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Non mancheranno le tradizionali caldarroste, accompagnate da degustazioni di prodotti tipici e specialità agroalimentari tradizionali (PAT) di Pimonte, in un itinerario del gusto pensato per valorizzare le produzioni locali.

Musica folk, spettacoli e attività nel bosco

Il programma prevede numerose iniziative rivolte alle famiglie e ai più piccoli. Oltre alle degustazioni, spazio alla musica folk e agli spettacoli per bambini, curati dall’associazione I Ruffiani.

Tra le attività più attese, la raccolta guidata delle castagne e i laboratori di micologia organizzati dal Team Fungaioli dei Monti Lattari, che accompagneranno i bambini alla scoperta del mondo dei funghi e dell’ecosistema boschivo.

Un’occasione per trascorrere una giornata all’aria aperta, riscoprendo le tradizioni contadine e il patrimonio naturalistico del territorio.

Una manifestazione per valorizzare le eccellenze locali

L’evento è organizzato dal Comune di Pimonte, dalla Fondazione dei Monti Lattari ONLUS, dalla Pro Loco Pimonte e dal Comitato Promotore IGP Castagna del Monte Faito, con il sostegno della Regione Campania.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Somma, l’assessora all’Agricoltura Annalisa Starace e il presidente del Consiglio comunale Pasquale Somma, insieme alla presidente della Fondazione dei Monti Lattari Mariella Verdoliva, al presidente del Comitato Promotore IGP Carlo Sollo e al presidente della Pro Loco Vincenzo Esposito.

Due domeniche all’insegna della gastronomia, della cultura e della natura, con l'obiettivo di promuovere l'identità agricola di Pimonte e sostenere il percorso di valorizzazione della Castagna del Monte Faito.