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Trent’anni di storia, passione, cultura e identità territoriale. Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026 torna GustaMinori, la storica manifestazione promossa dall’Associazione Gusta Minori Corporation e coprodotta da Scabec – Società Campana Beni Culturali, che da tre decenni coniuga la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche con la promozione artistica e culturale della Costiera Amalfitana.

La presentazione alla Camera dei Deputati

L’edizione speciale del trentennale è stata presentata nella sala stampa della Camera dei Deputati, nell’ambito di un appuntamento promosso dall’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud – Aree Fragili e Isole Minori, presieduto dall’onorevole Alessandro Caramiello. All’incontro sono intervenuti il sindaco di Minori, Andrea Reale, e rappresentanti del mondo istituzionale e culturale. A moderare i lavori i giornalisti Luca Antonio Pepe ed Emilio Caserta.

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Una scelta particolarmente significativa quella di organizzare l’edizione del trentennale nel periodo invernale, con l’obiettivo di promuovere la destagionalizzazione dell’offerta turistica attraverso la cultura, il teatro e l’enogastronomia.

«Invitiamo tutti a venire a Minori, Città del Gusto, nel cuore della Costiera Amalfitana, per festeggiare con noi, ammirare le Vie dell’Arte e percorrere le Vie del Palato, assaggiando le prelibatezze preparate dai nostri chef e dalle gastronomie locali – ha dichiarato il sindaco Andrea Reale (nella foto) –. La manifestazione si svolgerà in tutto il centro storico, all’aperto, d’inverno. Una scelta politica mirata a destagionalizzare il turismo in Costiera Amalfitana. Dopo trent’anni di appuntamenti organizzati prevalentemente tra agosto e settembre, abbiamo scelto dicembre, alle porte del Natale».

Teatro diffuso con circa 200 attori

Le celebrazioni hanno già preso il via con il successo delle anteprime cinematografiche del documentario “Taleìa – Il gusto del sogno”, ideato e musicato da Gerardo Buonocore, con la regia di Diego Santangelo, realizzato in collaborazione con Santangelo Media Studios e con il contributo di De Clemente Conserve.

Le proiezioni presso il Palazzo delle Arti di Minori hanno registrato migliaia di presenze e il tutto esaurito, coinvolgendo cittadini, visitatori e istituti scolastici in un viaggio attraverso la memoria, le tradizioni e le eccellenze produttive della comunità minorese.

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Cuore pulsante dell’edizione speciale sarà il debutto assoluto dello spettacolo di teatro diffuso “Libertà”, con la direzione artistica di Gerardo Buonocore, la regia teatrale di Lucia Amato e il coinvolgimento di circa 200 attori.

Partendo dalla rivolta napoletana di Masaniello del 1647, la rappresentazione affronterà il rapporto tra libertà e potere, intrecciando la storia partenopea con le vicende di Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks, Che Guevara, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

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Musica dal vivo, proiezioni multimediali e attori in movimento tra il pubblico caratterizzeranno un’esperienza immersiva che coinvolgerà l’intero centro storico.

Le Vie del Palato: quattordici tappe del gusto

Ad arricchire il programma saranno “Le Vie del Palato”, un itinerario enogastronomico articolato in quattordici tappe, curate dai ristoratori locali sotto il coordinamento gastronomico del professor Luigi Di Ruocco, chef e presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani.

Il percorso proporrà un viaggio attraverso i sapori della tradizione napoletana e costiera, dalle zeppoline di Masaniello agli ’ndunderi, dalla pizza con lardo e pepe ai maccheroni allardiati, passando per il cuzzetiello con il soffritto, la pasta e patate e le eccellenze della pasticceria campana.

«Ogni piatto scelto per queste quattordici tappe non è una semplice degustazione, ma un frammento di storia locale che dialoga direttamente con i temi dello spettacolo “Libertà”», ha dichiarato Luigi Di Ruocco, sottolineando il valore dell’enogastronomia quale motore culturale e turistico del territorio.

La cultura come volano del turismo

Particolare attenzione è stata riservata dal sindaco Andrea Reale anche alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla tutela delle aree fragili, tematiche centrali nell’attività dell’Intergruppo parlamentare presieduto dall’onorevole Alessandro Caramiello.

«Si ha sempre l’idea della Costiera Amalfitana come turismo balneare, ma noi facciamo turismo culturale, grazie ai nostri attrattori e alle nostre tradizioni, come la Settimana Santa di Minori con il canto dei Battenti – ha aggiunto il primo cittadino –. Siamo in un territorio riconosciuto dall’UNESCO, ma allo stesso tempo caratterizzato da una significativa fragilità idrogeologica. Il nostro impegno è quello di preservare questo territorio e la straordinaria bellezza del paesaggio della Costiera Amalfitana».

Date, orari e biglietti

L’edizione del trentennale di GustaMinori si propone, dunque, come un modello di promozione territoriale fondato sulla cultura, sulla memoria storica, sulle tradizioni e sul coinvolgimento delle comunità locali, contribuendo a rafforzare l’attrattività della Costiera Amalfitana anche al di fuori della stagione estiva.

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026, a partire dalle ore 18:00. I biglietti unici per accedere al percorso di degustazione “Le Vie del Palato” sono disponibili in prevendita presso l’Info Point situato sul lungomare di Minori.